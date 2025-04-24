Париж, 24 апреля, 2025, 21:17 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его американский коллега Дональд Трамп должен быть недоволен Россией, а не Украиной.

TASS / EPA/YOAN VALAT

«Гнев американцев должен быть направлен исключительно на одного человека — президента [России Владимира] Путина», — сказал Макрон, его слова передает издание Politico.

Французский лидер также заявил, что президент РФ якобы неискренен в своем стремлении завершить украинский конфликт. Говоря о Крыме, Макрон отметил: вопрос статуса полуострова на данный момент не стоит, «по крайней мере, не нам это решать». Он также добавил, что Париж продолжит поддерживать Киев.

Ранее 24 апреля президент США отметил, что сделку по урегулированию конфликта осталось согласовать с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Обсуждать вопрос о достижении мира с российской стороной оказалось проще, подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также констатировал: нынешняя ситуация для Украины плачевна и что Зеленскому следует согласиться на мирную сделку, иначе он потеряет всю страну через три года. Американский президент подчеркнул, что недоволен заявлениями Зеленского об отказе признавать Крым частью России, поскольку они мешают мирному урегулированию конфликта.

Политолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Марат Баширов в разговоре с ИА Регнум заявил, что Трамп, призывая главу киевского режима согласиться на мирную сделку под угрозой потери всей Украины, пытается донести до него, что такой страны, как Украина, никогда не было. Говоря о судьбе Зеленского, эксперт напомнил, что это человек, властные ресурсы в руках которого оказались лишь в силу обстоятельств.