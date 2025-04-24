Пермь, 24 апреля, 2025, 20:41 — ИА Регнум. Осужденный за взятки бывший заместитель начальника исправительной колонии №37 Андрей Шварев погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщило 24 апреля

Соответствующие данные были озвучены в ходе заседания суда по иску Шварева к управлению ФСИН.

Бывший замначальника колонии участвовал в боевых действиях дважды — сначала в составе внутренних войск МВД ДНР, затем в составе ВС РФ.

В апреле 2024 года Шварев был задержан на территории ДНР. В декабре Чусовской суд признал его виновным в получении взятки и превышении полномочий. По версии следствия, Шварев получил от родственников одного из осуждённых 500 тыс. руб. и часы марки Tissot за оказание общего покровительство. Шварева приговорили к 12 годам лишения свободы.

Экс-замначальника колонии отрицал вину. Находясь в СИЗО, он заявил о намерении заключить контракт с Минобороны РФ. В марте он отправился в зону проведения СВО.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года сообщалось, что в зоне СВО погиб бывший руководитель управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов. В августе 2022 года он был осуждён за получение взятки в особо крупном размере и незаконный оборот оружия.

Суд назначил ему девять с половиной лет колонии строгого режима, а также лишил его специального звания «генерал-майор полиции» и государственной награды. Экс-руководитель управления отправился в зону СВО. Трифонова посмертно наградили медалью Минобороны «Участнику специальной военной операции».