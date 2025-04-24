Прага, 24 апреля, 2025, 20:12 — ИА Регнум. МВД Чехии предложило хоккеисту Доминику Гашеку защиту полиции из-за опасений, связанных с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

TASS /СЭ/Татьяна Дорогутина

Чешский премьер Петр Фиала назвал недопустимыми заявления зампреда Совбеза. По его словам, Медведев, занимая высокий пост в правительстве РФ, транслирует политику страны. Фиала также указал на необходимость реагировать на подобные высказывания.

После рекорда российского хоккеиста Александра Овечкина Медведев в своем Telegram-канале, говоря о вероятной реакции чешского спортсмена, известного своими антироссийскими высказываниями, написал, что теперь стоит ждать суицида Гашека.

Затем Гашек сообщил, что отправил два официальных письма — руководству Международного олимпийского комитета и Международной федерации хоккея на льду. В них он рассказал, что «бывший президент России Медведев угрожал убить» его.

Зампред Совбеза РФ в ответ на это порекомендовал экс-хоккеисту аккуратнее переходить дорогу, не употреблять алкоголь в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра. Он также заявил, что бывший вратарь страдает тяжёлой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования.

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