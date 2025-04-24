Москва, 24 апреля, 2025, 20:13 — ИА Регнум. В Москве состоялся финал Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлению «Проектный менеджмент». Об этом ИА Регнум 24 апреля сообщила пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей».

«Россия — страна возможностей»

Олимпиада, проходящая при поддержке Минобрнауки, призвана объединять самых талантливых студентов и делать профессионализм ценностью. Молодые люди представили новые идеи для банковской сферы и предложили форматы работы, отвечающие запросам нового поколения.

В рамках финала «Проектного менеджмента» участники со всей страны разрабатывали стратегии открытия инновационных фиджитал-офисов банка, сочетающих цифровые технологии и офлайн-сервисы. Состязания по этой дисциплине прошли впервые. Организаторами выступили Финансовый университет при правительстве РФ и «Альфа-Банк».

«Решения, подготовленные финалистами олимпиады «Я — профессионал», — готовые дорожные карты для цифровой трансформации финансовой отрасли. Участники не просто выполнили задания, они показали, как молодёжь воспринимает банкинг, какие подходы необходимо внедрять в первую очередь», — отметила руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Финалисты олимпиады работали над концепциями гибридного банковского офиса в своём регионе. Они анализировали опыт внедрения инновационных форматов обслуживания, определяли целевую аудиторию, проектировали каналы привлечения клиентов и инструменты их удержания.

Эксперты особенно отметили предложения по оценке эффективности работы офисов с анализом рисков и способами их минимизации. Они указали, что идеи финалистов могут стать драйверами изменений не только в отдельных регионах или компаниях, но и в банковской сфере в целом.

«Они не просто отвечают на текущие вызовы банковской отрасли, но и предлагают проактивные подходы к дальнейшему развитию цифровых подходов и сервисов, учитывая потребности молодого поколения. Наши эксперты отметили много инновационных идей, которые «Альфа-Банк» готов изучить и внедрить в свою практику», — отметил HR-директор банка Марат Исмагулов.

Как передавало ИА Регнум, ранее в апреле в Национальном центре «Россия» в Москве стартовал пятый сезон всероссийского проекта «Флагманы образования». Он проводится для педагогов, студентов и управленцев. В новом сезоне будут расширены форматы участия, появятся четыре новых трека — «Медиа», «Государство», «Культура» и «Наставничество».

За последний год в рамках проекта 11 региональных и муниципальных команд прошли программу профессионального развития, 400 студентов получили возможность прохождения стажировок, 45 победителей конкурса заняли управленческие должности, а 136 участников были включены в региональные кадровые резервы.