Москва, 24 апреля, 2025, 19:50 — ИА Регнум. В год 80-летия Великой Победы по всей России проходит акция «Храним огонь Победы» по подключению к сетевому газу мемориальных комплексов. Проект реализуется в рамках масштабной президентской программы по газификации России. В четверг, 24 апреля, сразу три региона — Ульяновская область, Республика Коми и Псковская область — стали частью символичной эстафеты памяти.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В селе Троицкий Сунгур Новоспасского района Ульяновской области торжественно зажгли Вечный огонь. Отсюда на фронт ушли более 6 тыс. человек, почти 1,5 тыс. из них не вернулись. В годы войны район был важным тыловым центром, обеспечивавшим армию продовольствием и обмундированием.

Участие в церемонии принял легендарный хоккеист Владислав Третьяк. Его присутствие стало символом единства воинской доблести и спортивных достижений — ведь и в хоккее, и в бою важны мужество, воля к победе и командный дух. Огонь на мемориале теперь будет гореть постоянно, а не только в памятные дни.

В тот же день Вечный огонь зажгли в селе Корткерос Республики Коми на мемориале «Скорбящая мать». Это место, где чтят память земляков, сражавшихся за Родину. Газовики проложили 100-метровый газопровод, обновили мемориал, добавив гранитную плиту и новую бронзовую звезду. Теперь огонь будет напоминать жителям о подвиге предков. Частицу пламени для зажжения доставили с мемориала «Вечная слава» в Сыктывкаре.

Псковщина — один из регионов, наиболее пострадавших в годы войны. В деревне Ершово находится одна из самых крупных братских могил области, где покоятся более 3,5 тыс. бойцов. Здесь также в рамках акции «Храним огонь Победы» зажгли Вечный огонь, частицу для которого привезли с могилы Неизвестного солдата во Пскове.

Три региона, три истории, но одна общая цель — сохранить память о Великой Отечественной войне. Проект объединяет не только разные уголки России, но и поколения, напоминая: пока горит Вечный огонь — подвиг героев не будет забыт.

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне проводится Всероссийская акция «Храним огонь Победы». Всего на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов в разных регионах страны. Завершится эстафета в канун 9 Мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.