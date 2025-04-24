Курган, 24 апреля, 2025, 19:35 — ИА Регнум. В Курганской области суд приговорил жителя к 13 годам колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Курганской области.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Суд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год, а также выплатой штрафа в размере 200 тыс. рублей», — передает агентство.

По его данным, житель Курганской области был завербован украинскими спецслужбами и за денежное вознаграждение передавал данные о месторасположении и численности военнослужащих одной из российских воинских частей.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля двум жительницам Энергодара вынесли приговор по делу о госизмене. По данным ФСБ, местные жительницы переводили деньги на расчётные счета, используемые украинскими спецслужбами и Вооружёнными силами Украины. Женщин приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.