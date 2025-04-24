Трамп заявил, что считает важным усадить РФ и Украину за стол переговоров
Вашингтон, 24 апреля, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп верит, что Россия и Украина хотят завершения конфликта, но их нужно усадить за стол переговоров.
«Я действительно верю, что обе стороны хотят мира, но им нужно сесть за стол переговоров. Мы ждем уже давно, и их надо усадить за стол переговоров», — сказал он журналистам в ходе встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
Глава Белого дома также заявил, что у него есть «дедлайн» для урегулирования украинского конфликта. О каком именно сроке идет речь, американский лидер не уточнил.
Ранее 24 апреля Трамп заявил, что сделку по урегулированию осталось согласовать с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По его словам, обсуждать вопрос о достижении мира оказалось проще с российской стороной.
Как передавало ИА Регнум, газета The New York Post ранее сообщала, что Трамп 22 апреля пообещал в течение трех дней раскрыть подробности своего плана по урегулированию конфликта на Украине. По этим данным, план может включать развёртывание на Украине европейских военных сил, признание Крыма частью России и отказ киевского режима от идеи вступления в НАТО.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь проинформировал: Вашингтон направил Москве и Киеву «очень чёткие» предложения по завершению конфликта и, если они их не примут, США выйдут из переговорного процесса.
22 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не ждать урегулирования на Украине в ближайшее время, поскольку вопрос является сложным и носит комплексный характер. Спикер Кремля напомнил, что киевский режим так ничего и не сделал для снятия собственного запрета на переговоры с Москвой.