Вашингтон, 24 апреля, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп верит, что Россия и Украина хотят завершения конфликта, но их нужно усадить за стол переговоров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я действительно верю, что обе стороны хотят мира, но им нужно сесть за стол переговоров. Мы ждем уже давно, и их надо усадить за стол переговоров», — сказал он журналистам в ходе встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Глава Белого дома также заявил, что у него есть «дедлайн» для урегулирования украинского конфликта. О каком именно сроке идет речь, американский лидер не уточнил.

Ранее 24 апреля Трамп заявил, что сделку по урегулированию осталось согласовать с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По его словам, обсуждать вопрос о достижении мира оказалось проще с российской стороной.

Как передавало ИА Регнум, газета The New York Post ранее сообщала, что Трамп 22 апреля пообещал в течение трех дней раскрыть подробности своего плана по урегулированию конфликта на Украине. По этим данным, план может включать развёртывание на Украине европейских военных сил, признание Крыма частью России и отказ киевского режима от идеи вступления в НАТО.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь проинформировал: Вашингтон направил Москве и Киеву «очень чёткие» предложения по завершению конфликта и, если они их не примут, США выйдут из переговорного процесса.

22 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не ждать урегулирования на Украине в ближайшее время, поскольку вопрос является сложным и носит комплексный характер. Спикер Кремля напомнил, что киевский режим так ничего и не сделал для снятия собственного запрета на переговоры с Москвой.