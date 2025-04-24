Вашингтон, 24 апреля, 2025, 19:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что у него есть «дедлайн» для урегулирования конфликта на Украине.

Известия/Тарас Петренко

О каком именно сроке идёт речь, президент США не уточнил.

«У меня свой дедлайн», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он также отметил, что считает важным усадить Москву и Киев за стол переговоров.

В марте Трамп отмечал, что дедлайн по его предложениям для России является «психологическим» и что решения США будут зависеть от того, сложится ли у него впечатление, что Россия тянет время.

Как передавало ИА Регнум, газета The New York Post ранее сообщала, что Трамп 22 апреля пообещал в течение трёх дней раскрыть подробности своего плана по урегулированию конфликта на Украине. По этим данным, план может включать развёртывание на Украине европейских военных сил, признание Крыма частью России и отказ киевского режима от идеи вступления в НАТО.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь заявлял, что Вашингтон направил Москве и Киеву «очень чёткие» предложения по завершению конфликта и, если они их не примут, США выйдут из переговорного процесса.

23 апреля Трамп резко раскритиковал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Трамп отметил, что он и не просил Украину признавать Крым российским, а заявления, подобные сделанным Зеленским, идут во вред переговорному процессу.

Президент США также назвал главу киевского режима «человеком без карт для игры» и отметил, что тот должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года киевский режим потеряет всю Украину. Позднее Трамп заявил, что с Россией договориться проще, чем с Украиной.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в феврале отмечал, что на переговорах об урегулировании украинского конфликта не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что переговоры с США продолжаются, но поскольку речь идёт об очень сложных вопросах, то ожидать быстрого результата не стоит.