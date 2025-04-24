Вашингтон, 24 апреля, 2025, 19:28 — ИА Регнум. После объявления капитуляции глава киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден бежать с территории Украины. Об этом 24 апреля заявил американский политолог Гилберт Доктороу.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если будет капитуляция, я думаю, Зеленскому придется бежать», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам политика, капитуляция Украины станет хорошей новостью для ее граждан. Такой исход событий эксперт назвал «самым милосердным решением для украинцев».

Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал заявления главы киевского режима о невозможности признания Крыма российским регионом. Трамп отметил, что он и не просил Украину признавать Крым российским, а заявления, подобные сделанным Зеленским, идут во вред переговорному процессу.

Глава Белого дома подчеркнул: нынешняя ситуация для Украины плачевна, и Зеленскому следует согласиться на мирную сделку, иначе он потеряет всю страну через три года. Трамп также назвал главу киевского режима «человеком без карт для игры».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев приветствовал соответствующее заявление Трампа фразой «мы ждали». Он также выразил надежду, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские представители тоже это услышат.

Как передавало ИА Регнум, украинский политолог Руслан Бортник ранее предположил, что украинский конфликт будет продолжаться до капитуляции одной из сторон и самым вероятным сценарием в этом случае является капитуляция Киева. В свою очередь, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что по окончании спецоперации Одесса, Харьков, Николаев и Днепропетровск войдут в состав России.