Москва, 24 апреля, 2025, 19:34 — ИА Регнум. Сообщения о возможном смягчении планов «коалиции желающих» направить свои миротворческие войска на Украину связаны с тем, что США отказываются поддерживать подобные идеи европейских стран и рассуждают о прекращении поддержки киевского режима. Об этом в четверг, 24 апреля, заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с ИА Регнум.

Global Look Press/DPA

Газета The Times ранее написала, что страны «коалиции желающих» смягчили свое твердое намерение отправить миротворцев на Украину. В материале также уточняется, что чиновники из этих стран опасаются последствий со стороны России после ввода миротворцев.

«Давление Соединенных Штатов Америки и то, что США отказываются поддерживать идеи президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в отношении посылки войск непосредственно на Украину, дало свои результаты. И, на мой взгляд, ультиматум в первую очередь самого президента США Дональда Трампа о том, что фактически США перестанут поддерживать Украину, восприняли серьезно в Евросоюзе», — поделился мнением эксперт.

По словам специалиста, в Европе прекрасно понимают, что без поддержки США киевский режим на одних военных и финансовых ресурсах Европы не выдержит длительное время. Такое развитие событий, считает собеседник агентства, приведет к гораздо большему поражению в сравнении с тем, что имеется на данный момент.

«Хотя, если говорить объективно, войска из Франции и Великобритании под видом добровольцев, спецназа и других подразделений уже присутствуют на Украине и воюют. Но пока еще неофициально, а как частные военные компании либо чисто добровольческие подразделения», — заявил Кнутов.

Эксперт считает, что в Евросоюзе услышали опасения Вашингтона относительно отправки полноценного военного контингента ЕС на Украину. В США считают, что подобного рода вмешательство будет означать начало третьей мировой войны, объяснил специалист.

«Я так полагаю, что вопрос об отправке миротворцев из европейских стран жестко не стоит на сегодняшний день. Во всяком случае, он остается открытым. Я бы вот так сказал. То есть к нему могут вернуться в случае обострения ситуации на Украине», — сообщил Кнутов.

Военный эксперт также отдельно обратил внимание на то, что успехи российских военных в зоне проведения спецоперации играют огромную роль в смягчении намерений стран «коалиции желающих» направлять свои войска на Украину.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта Макрон заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в Киеве, Львове и Одессе. В поддержку данной инициативы выступило несколько других западных стран, включая Великобританию. Их блок получил название «коалиция желающих».

11 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас признала отсутствие единой позиции по миротворцам на Украине среди участников объединения и фактический провал переговоров, но добавила, что обсуждения продолжатся. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто также назвал «коалицию желающих» теоретическим образованием, которое пока неспособно к реальным действиям.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ни при каких условиях не примет присутствие натовских военных на Украине в качестве «миротворцев». Министр подчеркнул, что если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим.