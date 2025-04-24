Харьков, Украина, 24 апреля, 2025, 19:21 — ИА Регнум. В результате удара ВС РФ по военному объекту в Харькове погибли около 20 иностранных наёмников ВСУ, сообщил 24 апреля координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Евгений Биятов/РИА Новости

Удар был нанесён по цехам завода имени Малышева, где находилась западная техника, сказал Лебедев в беседе с «РИА Новости».

«Около 20 погибших иностранцев, причем натовских стран, англоязычные в основном. (…) Уничтожен цех, где производился ремонт дула пушек, а также [велась] работа со стволами», — рассказал координатор подполья.

Кроме того, по его данным, в результате удара была уничтожена документация и специальная литература, в том числе западная.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 апреля российские войска массированным ударом поразили заводы авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также производства ракетного топлива и порохов. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Все назначенные объекты были поражены.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове и ряде других городов, контролируемых киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по просьбе журналистов комментируя атаку, заявил, что российские военные продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям на Украине, выполняя поставленные перед ними задачи.