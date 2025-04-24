Москва, 24 апреля, 2025, 19:29 — ИА Регнум. Франция никогда не была враждебно настроена по отношению к России и её гражданам. Об этом заявил новый посол республики в Москве Николя де Ривьер.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Во Франции никогда не существовало враждебных настроений по отношению к России или россиянам. Более того, французские власти никогда не стремились к стратегическому поражению России. Но есть консенсус между французскими властями и подавляющим большинством французских граждан: если есть разногласия с соседней страной, то не стоит вести с ней боевые действия», — отметил он в беседе с «Коммерсантом».

Посол также добавил, что для Франции важно соблюдение принципа территориальной целостности. По словам де Ривьера, если игнорировать данный базовый принцип, то Европа и весь мир вернутся к закону джунглей.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон в ходе обращения к нации назвал Россию «угрозой для всей Европы». По его мнению, Россия якобы представляет угрозу европейским странам в воздушном пространстве, социальных сетях и киберпространстве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12 апреля на Анталийском дипломатическом форуме отметил, что евро-атлантическое сообщество готовится к новой войне и во главе этого процесса стоят Германия, Франция и Британия. Единственное, в чём они преуспели, — это разжигание напряжённости и ремилитаризация Европы, хотя экономическая и социальная ситуация там быстро деградирует, добавил Лавров.