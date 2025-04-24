Киржач, Владимирская область, 24 апреля, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Жителям некоторых населенных пунктов Киржачского района Владимирской области заплатят по 10 тыс. рублей из-за ЧС. Об этом сообщила глава района Елена Карпова.

РИА Новости/Сергей Аверин

«Уже принято решение о выплате единовременной финансовой помощи в размере 10 тыс. рублей из бюджета Киржачского района», — написала Карпова в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что выплаты получат все жители п. Барсово, п. Мирный, п. Першино, д. Храпки, д. Грибаново, п/о Дубки, д. Дубки, участок Мележи, д. Дворищи, д. Илейкино, СНТ «Звездный» и «Лужки» в границах зоны чрезвычайной ситуации на территории Киржачского района.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля губернатор региона Александр Авдеев проинформировал о взрыве в Киржачском районе. Власти объявили режим ЧС. Созданный в регионе оперштаб принял решение об эвакуации воинской части, семи населённых пунктов и 12 дачных посёлков. В результате происшествия пострадали четыре человека, погибших нет.

Позже Минобороны РФ сообщило, что в районе произошла детонация боеприпасов на складах воинской части из-за нарушений требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил создать специальную комиссию по расследованию ЧП.