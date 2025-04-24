Москва, 24 апреля, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы наложил арест на три основных юридических лица группы компаний «Леста Игры», которой принадлежат симуляторы «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Об этом сообщается в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Указано, что 17 апреля был наложен арест на ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси». Взыскателем выступает Генпрокуратура РФ.

«Руководство компании в курсе ситуации и проблема решается. Компания ведет работу в полном соответствии с законодательством РФ и Белоруссии, поэтому у нас нет оснований для каких-либо опасений или сокрытия информации. Мы ничего не нарушили и нам нечего опасаться», — прокомментировали ситуацию в Telegram-канале компании.

В публикации также уточняется, что компания оказывает полное содействие правоохранительным органам для скорейшего разрешения ситуации.

Как передавало ИА Регнум, компания Wargaming, разработавшая игру World of Tanks, в апреле 2022 года объявила об уходе из России и Белоруссии. Владельцем бизнеса в июле 2022 года стал топ-менеджер ООО «Леста» Малик Хатажаев. Проект также сменил название.

В октябре 2023 года компания Wargaming объявила о сборе денег для Украины среди своих игроков. «Леста» тогда заявила, что никакого отношения к данным сборам не имеет.