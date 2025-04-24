Москва, 24 апреля, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Пресненский районный суд Москвы на заседании 24 апреля назначил Степану Бабанову, разрисовавшему стену памяти Виктора Цоя на Старом Арбате, административный арест на семь суток. Об этом сообщили «Известия».

ИЗВЕСТИЯ

Бабанов заявил, что не считает себя виновным, поскольку на стене пишут и рисуют все.

«По факту я ничего не нарушил, потому что стена эта, вы видели, там изображения не самого лучшего качества, и люди там среди бела дня рисуют. Я специально изучил закон, прежде чем идти и на ней писать», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее в апреле фанаты умершего рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) нанесли граффити на Стену Цоя на Арбате. Граффити с лицом лидера группы «Кино» перекрывала большая надпись «Техник» и портрет рэпера.

На следующий день была исправлена и эта надпись. Активисты из «Тайного общества художников» поверх записи, оставленной поклонниками рэпера, написали «Цой жив, Техник мёртв». Позднее граффити «Техник» было полностью закрашено.

Художник Роман Яковлев, автор плакатов, закрывших граффити поклонников рэпера, рассказал журналистам, что постарался убрать надпись «Техник» со Стены Цоя корректно и интеллигентно, чтобы избежать новых взаимных оскорблений фанатов.

Стену дома №37 на Арбате, выходящую в Кривоарбатский переулок, поклонники Виктора Цоя исписали надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви музыканту. Стена считается зеркалом и символом эпохи.

16 апреля аналогичный эпизод произошёл в Петербурге. На мурале с изображением Цоя в сквере его имени на Петроградской стороне появились изображения Паши Техника и посвящённые ему надписи, а также свастика.