Тайбэй, 24 апреля, 2025, 19:39 — ИА Регнум. В Китайском Тайбэе (Тайвань) учительница родила от шестиклассника и была осуждена на 17,5 года за преступление против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщает Ettoday.

ettoday

«Учительница из Тайваня влюбилась в шестиклассника. Она девять раз вступила в половой контакт с ребенком и забеременела от него в мае 2020 же года и родила сына в начале следующего года. Отношения между учительницей и учеником продолжались до тех пор, пока об этом не узнал отец мальчика и не вызвал полицию», — пишет издание.

По данным интернет-портала, во время расследования женщина отрицала факт сексуального насилия, утверждая, что мальчик сам проявлял инициативу, однако сторона обвинения опровергла эти доводы и возбудила против учительницы уголовное дело. В суде было доказано, что ребенок как минимум два раза вступал в контакт с педагогом не по своей воле.

После вынесения приговора женщина осталась недовольна и попыталась обжаловать его в суде высшей инстанции, однако его оставили без изменений.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года в США преподавательница семейной экономики Хизер Хэйр из города Брайанта призналась, что совратила своего ученика в ходе поездки на экскурсию в Вашингтон в апреле 2022 года.

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