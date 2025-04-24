Санкт-Петербург, 24 апреля, 2025, 18:31 — ИА Регнум. В Ленинградской области сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу оперуполномоченного. Об этом 24 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого убийцы оперуполномоченного уголовного розыска в Кингисеппе», — написала Волк в Telegram-канале.

Подозреваемым в убийстве оказался 19-летний уроженец областного райцентра Сланцы. Злоумышленника задержали в лесном массиве Сланцевского района региона, где он на протяжении нескольких часов скрывался от правоохранителей, следует из публикации.

Как передавало ИА Регнум, об убийстве полицейского стало известно 23 апреля. Оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых, находясь при исполнении служебных обязанностей, обратил внимание на прохожего, который был схож по приметам с разыскиваемым преступником.

При попытке задержания мужчина нанес сотруднику полиции смертельный удар ножом в шею, после чего покинул место происшествия. СК возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

Ранее, 7 апреля, подросток напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы, находившихся на посту ДПС в городе Ачхой-Мартан. Один из сотрудников ППС, который получил тяжелые ранения во время нападения, скончался. По версии силовиков, нападавшим руководили в том числе гражданин Украины.