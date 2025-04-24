Москва, 24 апреля, 2025, 18:33 — ИА Регнум. Савеловский суд Москвы заочно арестовал экс-владельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

РИА Новости/Руслан Кривобок

«В отношении Кондрашева П. И. избрана мера пресечения в виде заочного ареста по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по этому же делу суд заочно арестовал бывшего акционера Соликамского магниевого завода Игоря Пестрикова. Его обвиняют по тем же статьям. Пестрикова также объявили в международный розыск.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля МВД России объявило Кондрашева в розыск. Тогда не уточнялось, по какой именно статье ведется преследование.

Весной 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в государственную собственность более 350 тыс. акций ОАК «Соликамский магниевый завод», одним из держателей которых был Кондрашев.