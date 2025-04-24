Самара, 24 апреля, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ по Самарской области возбудил уголовное дело после инцидента, в котором пострадал 12-летний мальчик, подвергшийся нападению группы подростков и матери одного из них. Об этом 24 апреля сообщил информационный центр ведомства в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Отмечается, что мать пострадавшего мальчика и супруга участника спецоперации разместила в Сети видеообращение по вопросу совершения приезжими из Узбекистана противоправных действий.

«Несколько подростков на протяжении длительного времени беспричинно совершают противоправные действия в отношении мальчика», — сказано в публикации информцентра ведомства.

А 21 апреля 2025 года мать одного из фигурантов в ходе очередного конфликта применила к малолетнему удушающий прием. Следующим днем подростки вновь избили 12-летнего мальчика, в результате чего он был госпитализирован.

Следователи завели дело по статье «Хулиганство». Максимальное наказание — восемь лет лишения свободы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Как передавало ИА Регнум, днем 21 апреля в одной из школ в Новой Москве двое девятиклассников — 15-летние Ильназ и Джамал жестоко избили 14-летнего восьмиклассника Сергея (все имена изменены). Инцидент произошел в здании школы во время перемены. У подростка начались судороги, изо рта пошли пена и кровь. Сергея срочно доставили в реанимацию, где ему диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга.

По факту избиения школьника СК России возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Следователи сообщили, что задержали двух школьников, причастных к избиению Сергея. Ход расследования резонансного происшествия взял на контроль глава СК.