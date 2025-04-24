Москва, 24 апреля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Международная федерация гимнастики отказала российской спортсменке Лале Крамаренко в получении нейтрального статуса из-за её совместной фотографии с бывшим главным тренером сборной России Ириной Винер. Об этом 24 апреля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

РИА Новости/Максим Богодвид

Среди других причин непредоставления нейтрального статуса указано участие Крамаренко в концерте, посвящённом Дню защитника Отечества, и тот факт, что она представляет клуб МГФСО, который, согласно заявлению федерации, поддерживает проведение специальной военной операции на Украине.

Решение международной федерации подлежит немедленному исполнению, но может быть оспорено в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. По данным источника, Крамаренко уже подала соответствующий иск.

Как передавало ИА Регнум, ранее международная федерация гимнастики приняла и ряд других решений против российских спортсменов, ограничив их в правах с указанием поводов, не имеющих никакого отношения к проведению СВО (что является для федерации формальной причиной для санкций). В частности, 11 марта олимпийская чемпионка Виктория Листунова сообщила, что ей отказали в предоставлении нейтрального статуса из-за размещения в соцсети открытки-поздравления с Днем Победы.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров в марте выразил решительное несогласие с причинами отказа российским гимнастам и тренерам в получении нейтрального статуса. Он напомнил, что международная федерация по рекомендациям Международного олимпийского комитета разработала особые правила для участия российских спортсменов в международных соревнованиях, и в соответствии с этими правилами были поданы 26 заявок на получение российскими спортсменами нейтрального статуса, однако четыре заявки были отклонены.

Политолог Никита Ляховецкий в разговоре с ИА Регнум ранее отметил, что отстранение российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, за георгиевские ленточки, фотографии с детьми в военной форме, латинские цифры V и поздравления с Днём Победы — это сюрреализм, дискриминация нового уровня и свидетельство того, что спортивные чиновники забыли, кто спас Европу от нацизма.

В начале апреля российские гимнасты отказались от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики. Таким образом они выразили солидарность с теми, кто несправедливо не получил нейтральный статус.