Вашингтон, 24 апреля, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал Гарвардский университет антисемитским и заявил, что учебное заведение представляет угрозу демократии.

TASS /AP Photo/Charles Krupa

«Гарвард, как и многие другие, является антисемитским и крайне левым учебным заведением, куда принимаются студенты со всего мира, которые хотят разорвать нашу страну на части», — написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, Гарвард представляет для Соединённых Штатов угрозу демократии.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля министерство внутренней безопасности США аннулировало два гранта для Гарвардского университета на общую сумму более 2,7 млн долларов. Реакция последовала за решением Трампа заморозить федеральное финансирование университета на сумму 2,2 млрд долларов и за предложением пересмотреть безналоговый статус учебного заведения. Это произошло после невыполнения университетом требования по отказу от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и её обеспечения.

Американский президент тогда заявил, что Гарвардский университет учит чепухе, вуз не достоин федерального финансирования. По мнению Трампа, вуз нанимает приверженцев радикальной левой идеологии и поэтому не должен считаться приличным местом обучения.

В конце марта Белый дом также сократил финансирование Пенсильванского университета (UPenn) на $175 млн из-за выступления пловца-трансгендера Лии Томас в студенческой лиге в 2022 году. Это стало частью выполнения обещания Трампа защитить женский спорт в США от трансгендеров и результатом соответствующего указа республиканца.