Москва, 24 апреля, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову, осужденному за мошенничество в особо крупном размере и лишенному генерального звания, отказали в отправке в зону проведения спецоперации в ближайшее время. Об этом 24 апреля сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

РИА Новости/Алексей Сухоруков Бывший командующий 58-й общевойсковой армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде

«Ему отказано», — заявил правозащитник.

Буйновский пояснил, что такое решение было принято по причине «отсутствия вакансий». Адвокат уточнил, что новое прошение сторона защиты подавать не планирует, но приговор обжалует.

Как предавало ИА Регнум, 24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и в служебном подлоге. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили воинского звания. В качестве дополнительного наказания бывшему генералу-майору назначен штраф в размере 800 тыс. рублей.

На решение суда Попов отреагировал улыбкой и коротким стихотворением ближневосточного поэта Омара Хайяма.

Попова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, офицер участвовал в хищении более 1700 т металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей.

Попов заявил в суде, что не признаёт вину. По словам генерала, к нему не имеет отношения 99% того, что сказал обвинитель. При этом другой фигурант дела, бизнесмен Сергей Моисеев, признал вину в мошенничестве.

27 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил Попова под стражу. В начале марта бывший командующий армией сообщил, что его уволили из рядов Вооружённых сил России.

В своём последнем слове 22 апреля он попросил суд вынести справедливое решение. Попов вновь заявил о своей невиновности и сказал, что был верен присяге, народу и Верховному главнокомандующему.

9 апреля Буйновский рассказал, что генерал-майора направят в зону проведения спецоперации. Минобороны решило заключить с ним контракт на участие в СВО.