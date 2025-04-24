* «Русский добровольческий корпус», террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Харьков, Украина, 24 апреля, 2025, 18:16 — ИА Регнум. Украинские военные учинили расправу над бойцом «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) за многочисленные изнасилования мобилизованных бойцов. Об этом заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк сообщил журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее в украинских соцсетях, отметил он, появилось видео с избиением и издевательствами, объектом которых стал военнослужащий нетрадиционной ориентации. Пленные с харьковского направления рассказали, что это один из участников РДК.

«Имеются все основания полагать, что он стал жертвой расправы за многочисленные инциденты, связанные с изнасилованием мобилизованных на позициях ВСУ со стороны запрещенной РДК», — сказал Лисняк.

Он уточнил, что, по имеющимся данным, в январе бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ посадили избитого боевика в автобус и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года во Львове арестовали военного ВСУ, который изнасиловал и до смерти избил своего знакомого. Месяцем ранее военнослужащий, вернувшийся с учений в Великобритании, остановился в двухзвёздочной гостинице, где употреблял спиртное. Там у него произошел конфликт с мужчиной, зашедшим к нему в номер. Военный нанес знакомому тяжелые травмы, в том числе металлической палкой, от которых потерпевший позже скончался в реанимации.