Сочи, Краснодарский край, 24 апреля, 2025, 17:58 — ИА Регнум. В Сочи подросток умер после того, как выпил купленное незнакомцем пиво. Об этом сообщает «Сочи онлайн».

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По данным интернет-издания, двое подростков попросили незнакомца купить им алкоголь — тот не отказал и приобрел пиво. Вскоре после распития один из подростков скончался прямо на лавочке, а его друг был срочно доставлен в больницу в тяжёлом психологическом состоянии.

Было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход и результаты расследования дела.

Предварительно, следователи установили, что подросток, являющийся учеником 7-го класса, находился на площади в Центральном районе Сочи, где употребил неизвестное вещество и в результате чего потерял сознание, скончавшись на месте происшествия. На месте трагедии был обнаружен газовый баллончик для портативных газовых приборов. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, которая пока не завершена.

13 апреля в Челябинской области 16-летний парень умер в результате острого отравления наркотиками, которые юноша случайно нашел на улице и решил попробовать.

Как передавало ИА Регнум, в Свердловской области 10 подростков попали в больницу после употребления алкоголя.

Ранее в Забайкалье 15-летняя девочка-подросток скончалась, отравившись алкоголем, после празднования своего дня рождения.