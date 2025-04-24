Красногорск, 24 апреля, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Уникальный Огонь Памяти зажгли в деревне Щекутино в Подмосковье. Впервые в истории зажжение прошло от девяти частиц пламени Вечного огня, взятого на мемориалах каждого из российских городов-героев.

Пресс-служба Сбера В Подмосковье зажгли Огонь Памяти в честь 80-летия Победы

Огонь Памяти зажгли на мемориале воинам 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы, бойцами которой в том числе были сотрудники Государственных трудовых сберегательных касс СССР. Таким образом «Сбер» помог объединить память о героях войны и отдал дань подвигу сотрудникам финансовой сферы, внёсшим вклад в Победу.

В столице частицу пламени взяли от Вечного огня на Поклонной горе при участии солдат роты почётного караула и 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Масштабные торжественные церемонии с участием ветеранов и тружеников тыла прошли во всех городах. На них пламя переносили в специальные капсулы для дальнейшей транспортировки.

Частицы пламени «Сбер» доставил на мемориал в подмосковное Щекутино в именных инкассаторских автомобилях банка, названных в честь городов-героев. Здесь в рамках акции памяти прошёл парад городов-героев: факелы с частицами огня из каждого населённого пункта пронесли действующие военнослужащие 202 зенитной ракетной бригады и ученики Пушкинской школы № 1500, где при поддержке «Сбера» открыт музей 4-й дивизии народного ополчения. Огонь Памяти, зажжённый на мемориале в Щекунино, будет поддерживаться в течение десяти часов.

Пресс-служба Сбера В Подмосковье зажгли Огонь Памяти в честь 80-летия Победы

«Сбер» уже десять лет заботится о мемориале в Щекутино. Каждый год мы приезжаем к этому памятнику, чтобы поклониться героям 4-й дивизии народного ополчения, которые в 1941 году встали на защиту Москвы», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что в этом году у памятника впервые провели общероссийскую акцию, чтобы ещё раз вспомнить и почтить подвиг 4-й дивизии.

«В этом году в инициативе принимают участие города-герои России, из которых накануне были доставлены частицы Вечного огня. Очень важно, что эти частицы объединились в единый Огонь Памяти как символ единого подвига, памяти и общего вклада народа в Великую Победу», — подчеркнул Кузнецов.

Пресс-служба Сбера В Подмосковье зажгли Огонь Памяти в честь 80-летия Победы

4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района Москвы начала формироваться 2 июля 1941 года из сотрудников Наркомфина СССР, в ведомство которого входили Гострудсберкассы, преемником которых является Сбербанк. В ряды дивизии встали бухгалтеры, экономисты, кассиры — люди, никогда не державшие в руках оружие, но готовые защищать Родину. Сотрудники сберкасс не только сражались на подступах к Москве, но и в тылу собирали деньги для фронта, организовывали военные займы, переводили пособия семьям солдат. Работа сберкасс в войну — это отдельный подвиг: сотрудницы (а это были в основном женщины) дежурили во время бомбёжек, заготавливали дрова, вязали тёплые вещи для бойцов.

С 2015 года компания шефствует над мемориалом в Щекутино, где похоронены более 200 бойцов 4-й дивизии: проводит реставрационные работы, высаживает деревья, организует памятные акции.

Пресс-служба Сбера В Подмосковье зажгли Огонь Памяти в честь 80-летия Победы

По всей стране сотрудники банка традиционно участвуют в акциях «Бессмертного полка», высаживают сады Памяти, благоустраивают воинские захоронения и проводят мероприятия по сохранению памяти поколений. Традиционно «Сбер» оказывает и комплексную поддержку ветеранам и пенсионерам — бывшим сотрудникам банка, которые получают адресную помощь, лекарства и продуктовые наборы.

В год 80-летия Победы «Сбер», как технологический партнёр цифрового шествия «Бессмертного полка», создал уникальное интерактивное пространство, где каждый герой будет вписан в цифровую летопись Победы. В отделениях банка клиентам бесплатно раздадут 2,5 миллиона георгиевских ленточек.