Исламабад, 24 апреля, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Пакистан будет расценивать попытку Индии отвести поток воды реки Инд как акт войны. Об этом заявили в Комитете национальной безопасности страны.

Dawn

«Любая попытка остановить или отвести поток воды, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны», — указано в решении ведомства, опубликованном изданием Dawn.

Также в комитете сообщили, что приостанавливается торговля с Индией, в том числе в любую другую страну и из нее через Пакистан. Кроме того, Исламабад останавливает все визы в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Теперь визы, выданные гражданам Индии, считаются аннулированными.

Как передавало ИА Регнум, по итогам заседания Совбеза Пакистана, которое прошло в связи с реакцией Нью-Дели на теракт в индийской части Джамму и Кашмир, Пакистан решил закрыть воздушное пространство для Индии. В пресс-службе секретариата премьер-министра страны уточнили, что это решение касается всех индийских или управляемых индийцами авиакомпаний.

Кроме того, Пакистан немедленно закрывает контрольно-пропускной пункт «Вагах». Весь трансграничный транзит из Индии по этому маршруту должен быть приостановлен без исключений. Те, кто пересек границу с соответствующими разрешениями, могут вернуться через этот КПП, но не позднее 30 апреля.

22 апреля вооруженные люди устроили стрельбу в городе Пахалгаме. Они открыли огонь по туристам, которые совершали конную прогулку. Погибли не менее 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди. Нападавшим удалось скрыться.

По информации телеканала News18, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вечером того же дня президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и индийскому премьер-министру Нарендре Моди в связи с терактом под городом Пахалгам. Российский лидер также подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.