Москва, 24 апреля, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Свыше 300 человек контактировали с жителем Подмосковья, который побывал в Индии и заразился холерой. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Холеру выявили у 40-летнего мужчины, который с 11 по 20 апреля путешествовал по Индии и Непалу, а 21 апреля прилетел в Москву.

«Специалисты Роспотребнадзора оперативно установили круг контактных лиц — 321 человек в 33 регионах страны (среди них члены семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым прибыл пациент, медики скорой помощи)», — говорится в сообщении.

За всеми этими людьми наблюдают медики. Для них организовали лабораторное обследование и экстренную профилактику. Контактных симптомов заболевания ни у кого нет.

Турист рассказал, что путешествовал в одиночку, питался в разных кафе и пил проточную фильтрованную воду из-под крана. Он почувствовал себя плохо после возвращения домой, а после резкого ухудшения состояния был госпитализирован. К утру 24 апреля его состояние было удовлетворительным с положительной динамикой.

В ведомстве отметили, что специалисты были готовы к возможному завозу холеры из неблагополучных по этому заболеванию стран. Противоэпидемические мероприятия отрабатывались в ходе учений, поэтому в реальной ситуации больного выявили быстро.

В Подмосковье продолжаются противоэпидемические мероприятия, Роспотребнадзор держит ситуацию под строгим контролем, указано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в январе вспышку холеры зафиксировали в Зимбабве в окрестностях столицы Хараре. Заразились около 60 человек, по меньшей мере один умер. Предположительно, люди заболели из-за отсутствия очистки воды, поступающей из единственного артезианского колодца, а также в связи с разливом сточных вод.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в сентябре 2024 года в 14 странах Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии было зарегистрировано 47 234 случая заболевания холерой, в том числе 583 с летальным исходом. Всего с начала 2024 года в мире было зафиксировано не менее 440 тыс. случаев заражения.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее рекомендовал туристам в ходе заграничных поездок мыть овощи и фрукты кипятком, избегать льда в напитках и соуса в ресторанах, а также не приближаться к пресным водоемам. Он пояснил, что в экзотических, в том числе африканских странах, есть риск заразиться малярией, жёлтой лихорадкой и холерой.