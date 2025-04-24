Иваново, 24 апреля, 2025, 17:56 — ИА Регнум. В Иваново шесть мужчин изнасиловали местную девушку. По предварительной информации, все они — иностранцы. Сначала двое приезжих надругались над девушкой в машине, а после отнесли жертву к себе в квартиру, где вместе с товарищами — всего шесть человек — продолжили издевательства. По предварительным данным, всё это время девушка находилась в полусознательном состоянии, а насилие продолжалось более семи часов. Рассматривается версия, что мужчины могли напоить девушку алкоголем или подмешать ей наркотики. Всё произошло еще в ночь на 13 апреля, сразу после случившегося соседи иностранцев вызывали полицию и передали оперативникам кадры с камеры домофона. Об этом ИА Регнум рассказали соседи.

кадр из видео

В Иваново в ночь на 13 апреля двое иностранцев привезли девушку к одному из многоквартирных домов на улице Жарова. Предварительно установлено, что девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, чем и решили воспользоваться мужчины. Камера домофона зафиксировала, как один из приезжих насилует девушку на заднем сидении автомобиля, припаркованного около подъезда. Позже к машине подошел его товарищ и они вместе, на руках, отнесли обнаженную девушку в свою квартиру.

Как рассказали журналистам ИА Регнум соседи иностранцев, в квартире их проживает шесть человек. Соседи уверены, что девушку насиловали не двое приезжих, как сообщалось ранее, а шесть человек.

«Мы знаем, что на этой неделе из той квартиры были взяты под стражу четыре человека не славянской внешности. Где остальные — сейчас неизвестно. Владелец квартиры с соседями не общается. Никто не знает даже его имени. Он сдает квартиру иностранцам и редко появляется. Эти иностранцы регулярно шумят, на них все жалуются», — рассказала соседка Жанна.

Кроме того, жители дома рассказали, что на утро после происшествия видели, как пострадавшая девушка сама вышла из подъезда и села в тот же автомобиль, где накануне на неё напали приезжие. При этом местные СМИ сообщают, что пострадавшую девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

кадр из видео

«Мы по камерам на домофоне посмотрели, что было утром — и видели, как эта девушка сама вышла из подъезда и села в этот же автомобиль, на котором ее и привезли накануне ночью. Что было дальше — неизвестно», — рассказала соседка Жанна.

Жильцы дома рассказали ИА Регнум, что в этот же день они сообщили о случившемся в полицию и в управляющую компанию.

«Мы звонили в управляющую компанию, присылали им видео с домофона на котором приезжие насилуют женщину. Управляющая передала эти видео в полицию», — рассказала жительница дома Александра.

При этом в пресс-службе МВД России по Ивановской области журналистам ИА Регнум сообщили, что в настоящий момент устанавливают все обстоятельства произошедшего. В СК РФ по Ивановской области сообщили, что проводят проверку по факту публикаций в СМИ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Подмосковье иностранец изнасиловал 15-летнюю школьницу.