Калуга, 24 апреля, 2025, 17:27 — ИА Регнум. В Калужской области утвердили новые меры поддержки участников СВО. Решение было принято на заседании сессии Законодательного собрания региона 24 апреля.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев

«До 31 мая продлен срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту. Её размер составляет два миллиона», — сообщил по итогам заседания председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев.

Напомним, что при заключении контракта бойцы также получают федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и еще не менее 100 тысяч рублей составляют выплаты от муниципалитетов.

Кроме того, теперь участники СВО могут при необходимости получить денежную выплату вместо земельного участка.