Кейптаун, 24 апреля, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Члены левых партий ЮАР (социалистической и Южно-Африканской коммунистической) выступили с протестами против визита в страну главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил 24 апреля телеканал Newzroom Afrika.

Зеленский провёл в ЮАР встречу с президентом страны Сирилом Рамафозой, но затем отказался от продолжения визита, сославшись на удары ВС РФ по военным объектам в Киеве, и заявил, что покидает ЮАР.

«Зеленский — это марионетка Запада, которого использует НАТО для борьбы со странами БРИКС, в том числе с Россией. Ему здесь не рады. Пусть убирается обратно. Мы поддерживаем БРИКС», — заявил в эфире телеканала пресс-секретарь социалистической партии Нхламуло Ндхлела.

Он также отметил, что отменивший выборы Зеленский является не президентом Украины, а диктатором. Позиция партии состоит в том, что военный конфликт должен быть остановлен, а на Украине должны пройти выборы, подчеркнул Ндхлела. Он добавил, что главой киевского режима должен заинтересоваться Международный уголовный суд в Гааге.

Как сообщалось ранее, Рамафоза на совместной пресс-конференции с Зеленским заявил, что Украина должна быть готова к «безусловному прекращению огня», а также к отказу от некоторых территорий, ранее входивших в её состав.

Ранее с протестами против приезда Зеленского выступали граждане и политические деятели в целом ряде стран, включая США, Румынию и другие. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что глава киевского режима «достал всех». С аналогичной оценкой выступал и американский журналист Дуглас Маккиннон, подчеркнувший, что Зеленский ведёт себя «как капризный, избалованный ребёнок».