Краснодар, 24 апреля, 2025, 17:22 — ИА Регнум. В Краснодаре не будут проводить парад Победы 9 мая из-за риска для его участников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Это большой риск, поскольку практически каждую ночь объявляется воздушная опасность. Рисковать жителями Краснодара, теми, кто придёт на парад, участниками парада, конечно, мы не можем. Поэтому, посоветовавшись с руководством правоохранительных органов, с нашими военными, коллективно приняли решение — риск исключить», — отметил он во время пленарного заседания Законодательного собрания региона.

По словам Кондратьева, парада в Краснодаре не будет в силу того, что парад пройдёт в Новороссийске.

Ранее он также сообщал, что трансляция новороссийского парада будет показываться на краевом канале.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы. Глава государства призвал не только ярко и торжественно провести праздничные мероприятия, но и наполнить их глубоким содержанием.

В Москву на День Победы намерены приехать целый ряд мировых лидеров, в числе которых премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель и другие.