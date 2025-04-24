В Краснодаре отменили парад Победы
Кондратьев: в Краснодаре не будут проводить парад на 9 Мая из-за риска для людей
Краснодар, 24 апреля, 2025, 17:22 — ИА Регнум. В Краснодаре не будут проводить парад Победы 9 мая из-за риска для его участников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Это большой риск, поскольку практически каждую ночь объявляется воздушная опасность. Рисковать жителями Краснодара, теми, кто придёт на парад, участниками парада, конечно, мы не можем. Поэтому, посоветовавшись с руководством правоохранительных органов, с нашими военными, коллективно приняли решение — риск исключить», — отметил он во время пленарного заседания Законодательного собрания региона.
По словам Кондратьева, парада в Краснодаре не будет в силу того, что парад пройдёт в Новороссийске.
Ранее он также сообщал, что трансляция новороссийского парада будет показываться на краевом канале.
Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы. Глава государства призвал не только ярко и торжественно провести праздничные мероприятия, но и наполнить их глубоким содержанием.
В Москву на День Победы намерены приехать целый ряд мировых лидеров, в числе которых премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель и другие.