Москва, 24 апреля, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Компания «МегаФон» фиксирует рост популярности товаров под собственными торговыми марками (СТМ) Fontel и Stellarway. Прирост в натуральном выражении составил 16%, в денежном — 26%. В лидеры выбились кнопочные телефоны Fontel—их продажи увеличились на 47% в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля этой марки в категории достигла 70%.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Также в компании отмечают увеличение спроса на беспроводные наушники собственной марки Stellarway. В первом квартале этого года было продано на 19% больше наушников этого бренда, чем в том же периоде прошлого года.

Доля гаджетов собственных торговых марок во всех каналах продаж «МегаФона» в январе–марте составила 20%. Самые активные покупатели устройств под брендами оператора проживают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае.

«Для нас постоянно растущий спрос на устройства наших торговых марок — показатель их качества и верно выбранного ассортимента для производства. Развивать направление гаджетов под собственным брендом — это определённая ответственность перед клиентом, поэтому мы всегда стараемся обновлять линейку товаров усовершенствованными и более технологичными моделями и учитывать потребности современной аудитории», — рассказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

«МегаФон» уже более трёх лет выпускает гаджеты под собственными торговыми марками. Под брендом Fontel оператор выпускает кнопочные телефоны, смарт-браслеты, умные часы и планшеты. Под маркой Stellarway — защитные стёкла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио- и дата‑кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры и другие товары.