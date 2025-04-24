Москва, 24 апреля, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Самым высокооплачиваемым российским артистом стала 65-летняя Надежда Кадышева. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС Надежда Кадышева

«На летних корпоративах, которые у «Золотого кольца» уже расписаны, ценник возрос до 15–20 млн рублей в зависимости от места проведения закрытого праздника», — цитирует издание промоутера компании «Ру-концерт» Евгения Морозова.

По данным газеты, стоимость кассового концерта Кадышевой за последний год выросла с 1 млн до 3 млн рублей.

При этом не так давно у театра «Золотое кольцо» дела обстояли не столь хорошо: так, в 2022 году чистая прибыль равнялась 2,6 млн рублей, а в 2023 году — 1,1 млн рублей. В 2024 году театру удалось заработать 2,7 млн рублей прибыли.

Издание объяснило рост популярности певицы тем, что летом 2024 года завирусилась песня артистки «Плывет веночек». Композиция года попала в тренды стриминговых сервисов «Звук», «Яндекс Музыка» и «VK Музыка».