Москва, 24 апреля, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Компания «АвтоВАЗ» отзывает 47,1 тыс. автомобилей Lada для установки блока управления системой вызова экстренных служб. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

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«Отзыву подлежат 22 731 автомобиль Lada Vesta и 24 408 автомобилей Lada Largus, реализованных в период с октября 2021 года по август 2023-го», — говорится в сообщении.

Причина добровольного отзыва — отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Его бесплатно установят на всех транспортных средствах, о плановых работах владельцев автомобилей проинформируют по телефону или письмом.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля компания «АвтоВАЗ» запустила в серийное производство новую модель Lada Iskra. В этот день исполнилось 55 лет с момента выпуска первой машины, поэтому компания представила автомобили новой модели в красном и синем цветах. Модель будет доступна в трех вариантах кузова — седан, универсал и универсал Cross.