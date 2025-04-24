Санкт-Петербург, 24 апреля, 2025, 18:13 — ИА Регнум. В Европе не понимают глубинных мотивов, которыми руководствуется президент США Дональд Трамп в вопросах мирного урегулирования конфликта на Украине, заявляя о таких «красных линиях», как непризнание Крыма частью России и отсутствие возможности вступления Украины в НАТО. Об этом в четверг, 24 апреля, заявил политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее Financial Times со ссылкой на источники среди западных чиновников сообщила, что европейские страны не поддержат никаких шагов США по признанию Крыма российским или оказанию давления на Украину, чтобы заставить ее согласиться на это. В статье сообщается, что Европа придерживается позиции, согласно которой не примет ничего в отношении суверенитета Украины, против чего выступает глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Во-первых, скажем, это неназванный чиновник, и он это трактует таким образом. А, допустим, президент Польши Анджей Дуда высказался в таком духе, что Украине вообще-то надо задуматься о том, от каких территорий ей отказываться. Сейчас же идет мощная информационная война. Идет давление на всех участников этих переговоров, и фейки, и полуправда, и неправда, и, может, даже где-то правда просто выбрасываются потоком — то один, то другой», — сообщил эксперт.

Европа, особенно в лице французов, англичан и прибалтов, постоянно совершает попытки давления на США, считая Трампа капризным дурачком, рассказал политолог. Он объяснил, что в Евросоюзе искренне считают, что смогут как-то легко убедить американского президента не признавать Крым российским.

«В Европе думают, что если пойти к Трампу и сказать: дяденька, ну не надо так делать, на тебе конфетку, а ты оставь Крым украинским, — то он согласится. Это непонимание глубинных мотивов, которыми руководствуется Трамп. Он же им открыто сказал, что бывший президент США Джо Байден тратил деньги на Украину, а действующий глава Белого дома эти деньги должен отбить. Чтобы отбить, он совершает самые неожиданные шаги. Ну вот надо отдать Крым. Это его, что ли, Крым?» — заявил Светов.

Собеседник агентства указал на то, что американцам, на самом деле, на Крым почти наплевать, но из-за него страдают Англия и Франция, так как это их давняя мечта, ещё с XIX века. По словам эксперта, именно из-за того, что эти страны хотели захватить Крым, и началась Крымская война 170 лет назад, и именно поэтому французские и английские войска высаживались в Одессе, Севастополе и в других местах Крыма во время гражданской войны.

«У Европы есть рычаги, но только не давления на США, а скорее отступления. Вот если они будут с Трампом соглашаться, все дружно повысят оборонный бюджет до 5% от ВВП и возьмут на себя содержание НАТО. Если они согласятся с пошлинами, которые вводит Трамп, если они начнут интенсивно покупать оружие Соединенных Штатов Америки вместо того, чтобы у себя строить новые оборонные заводы. Вот тогда Трамп в чем-то может им навстречу пойти. То есть им предлагается купить доброе отношение американцев к ним, заплатить за это большие деньги, а иначе ничего не будет», — подытожил Светов.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля американские СМИ сообщили, что администрация Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках предложений по урегулированию конфликта на Украине.

По информации британского издания Independent, на встрече в Лондоне, которая планировалась 23 апреля, представители США планировали предъявить киевским чиновникам «ультиматум» в пользу России, а не вести переговоры по урегулированию конфликта. В статье упоминалось, что американская делегация предложит Зеленскому признать Крым российским и согласиться с тем, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО.

22 апреля Зеленский напомнил, что Киев не признает Крым субъектом России. Соответствующее заявление он аргументировал отсутствием соответствующих положений в украинской конституции.

Трамп считает, что Зеленский подобными заявления мешает мирному урегулированию. Глава киевского режима, по мнению президента США, должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года он потеряет всю Украину. При этом глава Белого дома ушёл от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским регионом. Общаясь с журналистами 23 апреля, он заверил, что хочет завершения конфликта на Украине.

Издание The National Interest написало, что европейские страны опасаются потерять доступ к природным ресурсам Центральной Азии, к чему может привести признание российского статуса Крыма и усиление влияния России в Евразии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в марте подчёркивал, что Крым и другие новые регионы России записаны в Конституции страны и являются неотъемлемой частью РФ.