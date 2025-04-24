Ростов-на-Дону, 24 апреля, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Минпромторг РФ рассмотрит возможность ввода пошлин на импорт полуприцепов из недружественных стран. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Иван Куликов.

IMAGO/Manfred Segerer/TASS

«Я действительно подтверждаю, что у нас достаточно компетенции в производстве именно полуприцепов. Я беру вопрос в части введения пошлин, в том числе из недружественных стран, ограничения импорта, в проработку», — отметил он в ходе совещания по вопросам развития промышленности и ОПК в современных условиях.

С 1 января в России были повышены ввозные пошлины на некоторые товары из недружественных стран. В среднем ставки таких налогов выросли на 10% по сравнению с действовавшими ранее. 31 декабря 2024 года в Минэкономразвития отметили, что решение коснулось отдельных видов мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, а также кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков.

Кроме того, выросли пошлины на пиво, сидр, жареный и растворимый кофе. Помимо этого, ставки налогов на ввоз затронули и свечи зажигания. В Минэкономразвития пояснили, что решение о повышении пошлин было принято в рамках ответных мер на антироссийские санкции.