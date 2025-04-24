Амстердам, 24 апреля, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Спикер парламента Нидерландов, член правой «Партии свободы» Мартин Босма предложил послу Франции в стране Франсуа Алабрюну поделить Бельгию, написала в своей статье в издании NRC журналистка Петра де Конинг.

Global Look Press/John Beckmann/Keystone Press Agency Мартин Босма

По её данным, разговор имел место во время ужина и его слышали и другие члены парламента Нидерландов, которые, по словам Конинг, «были поражены».

«Нидерланды хотят, чтобы Фландрия вошла в состав страны», — написала журналистка, отметив, что цитирует Босму.

По её данным, спикер парламента Нидерландов также отметил, что другая часть Бельгии, Валлония, при таком сценарии могла бы войти в состав Франции.

Представители бельгийского государства эту информацию не комментировали, сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее с инициативой о вхождении Фландрии в состав Нидерландов выступал Барт де Вевер, занимавший тогда пост бургомистра бельгийского Антверпена. Он рассказывал, что мечтает, чтобы все, кто говорит на нидерландском языке, «однажды встретили новый день в едином доме». Де Вевер отмечал, что пока большинство жителей Фландрии не готовы к вхождению в состав Нидерландов, но выразил надежду, что в обозримом будущем ситуация изменится.

Де Вевер — член партии «Новый фламандский альянс», выступающей за автономию или независимость Фландрии. В феврале 2025 года он занял пост премьер-министра Бельгии.