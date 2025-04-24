Москва, 24 апреля, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Выброс пепла на высоту 11 км камчатским вулканом Безымянным не повлиял на авиасообщение. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Елена Верещака/ТАСС Камчатка. Вид на вулкан Безымянный

Он подчеркнул, что безопасность воздушного движения на Камчатке обеспечена полностью.

«Активность вулкана Безымянный на Камчатке не отразилась на выполнении рейсов в аэропорт Елизово и транзитных полетах иностранных перевозчиков», — говорится в сообщении.

Специалисты Росавиации и госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг за работой гражданской авиации в регионе. В частности, для пользователей воздушного пространства публикуются информационные извещения, отметил представитель ведомства.

С утра 24 апреля наблюдается тенденция к уменьшению активности Безымянного. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения понизила код авиационной опасности, он изменен с красного на оранжевый, добавил Кореняко.

Ранее камчатский главк МЧС информировал, что пепловый столб над Безымянным (2882 м) поднялся на высоту до 11 км над уровнем моря. Шлейф распространялся на северо-восток, вглубь полуострова. Ведомство не исключило незначительный пеплопад в районе поселка Ключи Усть-Камчатского округа. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности. Туристов попросили не посещать окрестности Безымянного.

Как сообщало ИА Регнум, специалисты зафиксировали свечение в вершинном кратере вулкана Безымянный. До этого на его склонах наблюдали лавовые потоки.

Извержение началось и на Ключевской сопке — самом высоком действующем вулкане в Евразии. Ночью 21 апреля на кратере зафиксировали свечение, которое длилось несколько минут.