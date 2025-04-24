Харьков, Украина, 24 апреля, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Киевский режим концентрирует военных и технику в Харьковской области вблизи границы с Россией. Об этом заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк заявил в ходе брифинга.

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Ссылаясь на данные из оперативных источников и свидетельства местных жителей, он отметил, что в посёлке Великий Бурлук, расположенном у границы с Белгородской областью, значительно выросла численность личного состава украинских формирований. При этом доля иностранных наемников в них превышает долю украинцев, уточнил заместитель.

«Параллельно с увеличением количества личного состава отмечается активное стягивание в населенный пункт различной военной техники, включая бронеавтомобили, квадроциклы и легкие багги», — добавил Лисняк.

По его словам, ВСУ прячут технику на территории частных домовладений, в гаражах и хозяйственных постройках, маскируют ее густой растительностью. Он также рассказал, что местные жители, которые пытаются вернуться в свои дома из областного центра, обнаруживают там военных.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлёв доложил министру обороны России Андрею Белоусову, что под контроль России с начала года перешли более 330 кв. км территории и 18 населённых пунктов на изюмском направлении. Группировка «Запад» действует в ДНР, ЛНР и Харьковской области, где Изюм является третьим по величине городом.

В октябре 2024 года российские военные освободили в Изюмском районе первый населённый пункт — село Вишнёвое. В конце марта было освобождено село Красное Первое в Купянском районе Харьковской области. По словам Ганчева, контроль над селом означает возможность выровнять линию фронта на этом направлении. Армия России продолжает расширять зону контроля на правом берегу реки Оскол, отметил он.