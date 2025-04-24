Вашингтон, 24 апреля, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен массированным ударом, который Вооруженные силы России нанесли по военным объектам на Украине.

Planet Pix via ZUMA Wire/TASS

«Я недоволен российскими ударами по Киеву», — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

Американский лидер считает, что в таких действия якобы нет необходимости. Кроме того, по его мнению, время для этого выбрано неудачно.

В связи с этим он призвал президента России Владимира Путина отдать приказ о прекращении таких ударов и выступил с инициативой заключить мирное соглашение между сторонами.

«Давайте заключим мирную сделку», ― добавил глава Белого дома.

Как передавало ИА Регнум, ночью 23 апреля украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве, перед этим на всей территории страны объявили воздушную тревогу. Позже Минобороны России проинформировало о нанесении массированного удара по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины. В ведомстве уточнили, что при ударе применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также БПЛА, все его цели были достигнуты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, опроверг обвинения со стороны киевского режима в том, что Россия якобы демонстрирует «желание убивать». Он отметил, что украинская сторона продолжает свою пропаганду, тогда как российские военные продолжают специальную военную операцию.

Представитель Кремля пояснил, что российские военные наносят удары по военным и околовоенным целям на Украине, выполняя поставленные перед ними задачи. Песков напомнил, что ранее Россия объявила пасхальное перемирие, которое киевский режим не раз нарушил. Срок этой договоренности истек.

В Минобороны заявили, что российские войска в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам наносят удары только по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. В Кремле не раз подчеркивали, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.