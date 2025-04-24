Сараево, 24 апреля, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Боснийские силовики не смогли арестовать президента Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика, которого обвиняют в посягательстве на государственное устройство Боснии и Герцеговины. Этого не допустили охранявшие лидера боснийских сербов полиция и спецназ Республики Сербской, сообщило Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

РИА Новости/Алексей Филиппов Милорад Додик

Уточняется, что попытку задержать президента в Восточном Сараево предприняло агентство по расследованию и защите Боснии и Герцеговины (SIPA). В это время Додик встречался с руководством муниципалитета, входящего в состав Республики Сербской. Инспекторы SIPA получили приказ задержать Додика на основании решения суда Боснии, выдавшего в марте ордер на его арест.

Однако вооруженные полицейские и спецназовцы из Специальной антитеррористической единицы (SAJ) Республики Сербской преградили путь силовикам и пригрозили применить оружие. Инспекторы SIPA рисковать не стали, но попытались вручить Додику повестку в полицию.

Ситуация была разрешена без применения силы. Додик заявил, что чувствует себя надежно и не собирается покидать объект под давлением.

«Мы все время проводили совещание, не прерываясь. Несмотря на сообщения пропагандистских порталов, чувствую себя хорошо. Они пришли в Республику Сербскую, за их агентством не стоит Республика Сербская, они нарушили закон», ― отметил Додик.

Как сообщало ИА Регнум, Милорад Додик 19 апреля рассказал, что Великобритания отправляла британских военных, чтобы убить его. По словам президента Республики Сербской, британские военные планировали его ликвидировать под предлогом, что он попытался сбежать при задержании. Он обвинил Лондон в следовании мафиозному принципу, по которому для устранения проблемы устраняют человека.

Додик сообщил, что представители Брюсселя предлагали ему уйти из политики. Он также уверен, что британцы не отказались от планов, хотя и молчат. Президент подчеркнул, что не собирается отступать, даже если для его задержания пришлют НАТО.

В августе 2023 года прокуратура БиГ выдвинула обвинения против Додика. Основанием стал его указ, утвердивший принятый парламентом энтитета закон о недействительности решений Конституционного суда БиГ на территории Республики Сербской. Это означало невыполнение предписаний Кристиана Шмидта, которого в Баня-Луке не считают законным верховным представителем по БиГ, так как его назначение не подтвердил Совбез ООН.

Суд Боснии и Герцеговины 26 февраля приговорил Додика к одному году тюрьмы по делу о несоблюдении решений верховного представителя по БиГ. Приговор Додику, помимо лишения свободы, предусматривает шесть лет запрета на занятие политической деятельностью.

Додик 10 апреля, комментируя планы Евросоюза санкционировать его арест, отметил, что у ЕС нет на это ни юридического, ни морального права.

Босния и Герцеговина (БиГ) при поддержке Запада стремится перейти к унитарному управлению, что лишит Республику Сербскую автономии. Додик противостоит этим планам.