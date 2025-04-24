Тамбов, 24 апреля, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Признанный виновным в мошенничестве и служебном подлоге экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов отреагировал на решение суда улыбкой и коротким стихотворением ближневосточного поэта Омара Хайяма.

Алексей Сухоруков/РИА Новости Иван Попов

Ранее суд признал Попова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и в служебном подлоге. Мужчину приговорили к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, суд запретил Попову занимать организационно-хозяйственные должности на срок два года, лишил его воинского звания, а также назначил ему штраф в размере 800 тыс. рублей.

«И даже когда шторм вздымает толщи воды, помни, маяк — это ты», — прокомментировал экс-командующий с улыбкой на лице судебный вердикт.

По версии следствия, генерал-майор участвовал в хищении более 1700 т металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей. Основным доказательством в деле Попова стал установленный правоохранительными органами факт, что в 2023 году генерал-лейтенант Олег Цоков перевёл на карту обвиняемого свыше 1 млн рублей. Сам Попов вину не признал, заявив, что к нему не имеет отношения 99% того, что сказал обвинитель. При этом другой фигурант того же дела, бизнесмен Сергей Моисеев, признал вину в мошенничестве.

В последнем слове 22 апреля Попов попросил суд вынести справедливое решение. Генерал-майор вновь заявил о своей невиновности и сказал, что был верен присяге, народу и Верховному главнокомандующему.