Москва, 24 апреля, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Украинский закон «О национальных меньшинствах» 2022 года дискриминирует русскоязычных, следует из вывода Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации после изучения ситуации на Украине.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«В этом законе сохраняются определенные дискриминационные положения, в частности, между языковыми меньшинствами, говорящими на одном из официальных языков Европейского союза, и теми, кто, как русские, армянские или цыганские общины, не говорят ни на одном из этих языков», — приводятся в документе слова содокладчика Комитета Ибраимы Гиссе.

После государственного переворота в 2014 году украинские власти начали борьбу со всем, что связано с Россией. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому граждане должны использовать украинский язык во всех сферах жизни.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года «языковой омбудсмен» Украины Тарас Креминь настоял на том, чтобы запретить использовать русский язык в личном общении во всех вузах.

Спустя время Креминь заявил, что ему поступило на 30% больше обращений о нарушении закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», чем в 2022 году. В октябре 2024 года министерство образования и науки Украины поддержало проект о запрете общения на русском языке даже на переменах в школах.

В июле того же года киевский городской совет запретил в столице публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке. Также он запретил освещать и демонстрировать русскоязычные товары и услуги.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить на Украине всё русское, но у такой политики нет и не может быть будущего. В новых регионах РФ до их воссоединения с Россией украинские власти пытались запретить русскую культуру, но жители этих земель сохранили родной язык.