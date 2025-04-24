Минск, 24 апреля, 2025, 16:39 — ИА Регнум. В Белоруссии пятерых членов террористической организации «Полк имени Кастуся Калиновского» заочно приговорили к тюремному заключению сроком от 12 до 20 лет колонии. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Суд приговорил Игнатия Киреева, Артема Бигеля и Яна Мельникова к 20 годам лишения свободы, Анастасию Махомет к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, Вячеслава Грановского — к 12 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Фигурантов дела признали виновными в организации террористической деятельности, а также в участии на территории иностранного государства в вооружённом формировании, вооружённом конфликте, военных действиях, вербовке и подготовке лиц к такому участию.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября 2024 года директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщал, что западные спецслужбы планируют дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента республики, используя наёмников из националистического формирования «Полк имени Кастуся Калиновского». Он уточнил, что данное формирование воюет в составе ВСУ наряду с другими националистическими организациями.