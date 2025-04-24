Москва, 24 апреля, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили ответил украинке Ирине Коляденко, которая заявила, что представительницы РФ якобы недостойны соревноваться с украинскими спортсменами.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили

«Эта спортсменка из Украины — несчастный человек. Ее начальство убедило ее в этой точке зрения, что не пожимать руку сопернику — это нормально. Но рукопожатие — это обязательная процедура, это уважение противника», — приводит его слова «ВсеПроСпорт».

Мамиашвили добавил: если бы у общественных организаций была принципиальная позиция по этому вопросу, то прецедентов с отказом от рукопожатий не было бы.

Спортивное состязание проходило в Братиславе. Коляденко взяла бронзу, вторую бронзовую медаль в категории до 65 кг взяла россиянка Динара Кудаева. Затем Коляденкова дала интервью украинским СМИ. Она заявила, что принципиально не пожимает руку россиянам, поскольку что «они недостойны бороться» со спортсменами из Украины. Она также сочла несправедливым их допуск в международным соревнованиям.

Ранее 13-летний украинский каратист Евгений Мельник отказался пожимать руку и фотографироваться со спортсменом из России Игорем Григорьевым во время юношеского турнира в Испании. Григорьев, выступавший под нейтральным флагом, занял на турнире первое место. Серебро получил представитель Саудовской Аравии Абдулла Албиши, а Мельник, соответственно, занял третью строчку.

Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет призвал международные спортивные федерации не допускать граждан России и Белоруссии к участию в соревнованиях. Поводом стала спецоперация на Украине. В апреле 2023 года Объединенный мир борьбы предложил МОК смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах.