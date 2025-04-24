Москва, 24 апреля, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Сотрудники федеральных и региональных ведомств, учреждений образования, культуры и здравоохранения, а также крупных компаний приняли участие в акции «Окна Победы», направленной на сохранение исторической памяти о героизме и подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и объединение вокруг общих ценностей. Об этом ИА Регнум 24 апреля сообщила пресс-служба «Движения первых».

Пресс-служба «Движения первых»

«Это возможность передать молодому поколению воспоминания о подвигах дедов и прадедов, возможность воспитать настоящих патриотов России. Я убеждён, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне — наш вклад в борьбу против реабилитации нацизма», — отметил Герой России, участник программы «Время героев», глава «Движения первых» Артур Орлов.

Акцию, в частности, поддержали Министерство труда, Министерство транспорта и Госдума. Вместе с участниками «Движения первых» в акции принял участие министр транспорта Роман Старовойт.

«Бессмертными подвигами героев-транспортников озарены все битвы Великой Отечественной войны, крупнейшие оборонительные и наступательные операции. Мы всегда будем помнить тех, кто под вражескими бомбёжками и обстрелами, не щадя себя, шёл, ехал, плыл, летел к Победе. Мы никогда не забудем всех, кто в военное время ежедневно совершал маленький подвиг на боевом и трудовом посту», — сказал Старовойт.

«Движение первых» разработало более 30 вариантов трафаретов с символикой Победы: георгиевские ленточки, гвоздики, изображения известных памятников (в том числе «Ржевского мемориала Советскому солдату» и «Алёши»). К 80-летию Победы создан трафарет с изображением памятника «Родина-мать зовёт!» и надписью «80 Победа!». Трафареты украсили в том числе окна в здании Госдумы.

«Когда школьник участвует в акции «Окна Победы» и берёт в руки Георгиевскую ленту, он вспоминает рассказы родителей о подвигах прадеда, именно так происходит связь поколений. Для него это больше, чем символ. Это живой язык, на котором говорит ребёнок с героем своей семьи. <…> Пока дети помнят и чтут — жива эта связь поколений вопреки годам, живы ценности, заложенные нашими прадедами. Это одна из главных основ для их светлого будущего», — отметил глава комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель Ассоциации «Добро.рф» Артем Метелев.

«Окна Победы» также появились на здании Росмолодёжи. Руководитель агентства Григорий Гуров отметил, что акция объединяет разные поколения и помогает сохранить историческую память. В 2024 году по всей России было украшено более 3 млн окон, и к акции присоединились и представители зарубежных стран, что помогает бороться с попытками переписать историю, подчеркнул Гуров.

К акции присоединяются участники из всех первичных отделений «Движения первых». Для взрослых и детей проходят специальные мастер-классы по созданию наклеек и трафаретов. Мастер-класс состоялся и в первичном отделении РАНХиГС, где студенты вместе с ректором Алексеем Комиссаровым украсили окна символами Победы.

«Память о Великой Победе объединяет поколения и формирует нашу общую идентичность. Акция «Окна Победы» — важная инициатива, которая помогает каждому из нас, независимо от возраста, почувствовать сопричастность к великому подвигу советского народа. В благодарность героям, которые мужественно приближали Победу, мы со студентами приняли участие в акции и украсили окна Президентской академии», — сказал Комиссаров.

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Глава общества «Знание» Максим Древаль в свою очередь отметил, что акция также является способом выразить благодарность героям. Он рассказал, что 28–30 апреля состоится федеральный марафон «Знание. Первые», приуроченный к 80-летию Победы, участники которого вспомнят о героях прошлого и поговорят с героями нашего времени.

Партнёрами акции стали ряд компаний, в том числе «ВЭБ Центр», Росреестр и Морозовская больница. К ней присоединятся и другие ведомства, общественные учреждения и крупные компании России. В акции примут участие тысячи ребят из всех регионов страны, а также из других государств. В 2024 году участие в «Окнах Победы» приняли соотечественники из 24 стран мира, а в нынешнем году, как предполагается, география расширится. Присоединиться к акции могут все желающие.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа «Роспатриотцентр» Росмолодёжи, «Движение первых» и «Юнармия» запустили конкурс для школьников «Семейная память». Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения через изучение семейной истории периода Великой Отечественной войны.