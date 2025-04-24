Москва, 24 апреля, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Пассажирский самолет, совершивший рейс из Санкт-Петербурга в Москву, парковался в Шереметьево дольше, чем летел. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Павел Львов/РИА Новости

«Сегодня в столичном аэропорту Шереметьево экипаж Суперджета (RA-89 125) авиакомпании «Россия», прибывший в столицу шаттловым рейсом SU-6246 из Питера, более 40 минут искал стоянку на перроне», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, все дело в том, что авиакомпания заранее предупредила Шереметьево о необходимости в самоходной стоянке, но по прилёте для самолёта не оказалось свободного соответствующего места. По другой версии, аэропорт долго не мог представить машину сопровождения для заруливания на стоянку.

В конечном итоге, отмечают авторы публикации, пассажиров высадили из салона только спустя час после приземления — парковка заняла больше времени, чем потребовалось для перелета.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко сообщил, что пассажиры рейса Москва — Сочи более чем на сутки застряли в Минеральных Водах из-за вынужденной посадки самолёта в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

В Храброво также долго ожидали вылета пассажиры, направлявшиеся в Шарм-эль-Шейх. После консультаций Росавиации с авиакомпанией египетская сторона направила в Калининград резервный экипаж, и рейс все же был выполнен, но с опозданием более чем на сутки.