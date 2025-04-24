Из-за обстрелов ВСУ Брянщина потеряла 68 тыс. га сельхозугодий — губернатор
Из-за обстрелов ВСУ Брянщина потеряла 68 тыс. га сельхозугодий — губернатор Богомаз
Брянск, 24 апреля, 2025, 16:14 — ИА Регнум. В 2025 году из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области выпали из сельскохозяйственной деятельности порядка 68 тыс. га земли. Это территории, которые граничат с Украиной и обстреливаются ВСУ, о чем сообщил в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой губернатор региона Александр Богомаз.
По словам главы Брянской области, сельскохозяйственные работы уже идут полным ходом, но не везде, где это было бы необходимо. Так вышло, что сельское хозяйство сильнее развито именно в тех районах области, которые граничат с Украиной.
«Так получается, что эти районы — и Климовский, и Стародубский район, и Погарский, и Севский, и Суземский — с сильным сельским хозяйством. Это именно приграничье с Украиной. И расстояние на глубину 3–5 км, даже больше 5 км — пришлось землю эту оставить. Это 68 тыс. га у нас выпадает. Там мы не будем сеять», — сообщил Богомаз.
Вести работы на этой территории не будут в целях безопасности.
По словам губернатора, многие в регионе устали от постоянных обстрелов со стороны ВСУ, от ударов по мирному населению.
«Все устали в приграничье, понятно. Ситуация такая, побеждать нужно. И другого не дано. Люди понимают это», — добавил Богомаз.
Полное интервью Александра Богомаза главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой будет опубликовано в ближайшее время.