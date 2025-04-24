Брянск, 24 апреля, 2025, 16:14 — ИА Регнум. В 2025 году из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области выпали из сельскохозяйственной деятельности порядка 68 тыс. га земли. Это территории, которые граничат с Украиной и обстреливаются ВСУ, о чем сообщил в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой губернатор региона Александр Богомаз.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По словам главы Брянской области, сельскохозяйственные работы уже идут полным ходом, но не везде, где это было бы необходимо. Так вышло, что сельское хозяйство сильнее развито именно в тех районах области, которые граничат с Украиной.

«Так получается, что эти районы — и Климовский, и Стародубский район, и Погарский, и Севский, и Суземский — с сильным сельским хозяйством. Это именно приграничье с Украиной. И расстояние на глубину 3–5 км, даже больше 5 км — пришлось землю эту оставить. Это 68 тыс. га у нас выпадает. Там мы не будем сеять», — сообщил Богомаз.

Вести работы на этой территории не будут в целях безопасности.

По словам губернатора, многие в регионе устали от постоянных обстрелов со стороны ВСУ, от ударов по мирному населению.

«Все устали в приграничье, понятно. Ситуация такая, побеждать нужно. И другого не дано. Люди понимают это», — добавил Богомаз.

Полное интервью Александра Богомаза главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой будет опубликовано в ближайшее время.