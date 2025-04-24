Москва, 24 апреля, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Более 80 экспертов приняли участие в изучении московской части национального парка «Лосиный остров». Результаты исследования станут основой для работы по сохранению и развитию экосистемы этой территории, сообщил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Масштабная работа позволила собрать информацию о состоянии природных сообществ национального парка: его лесов, лугов, водоемов. В ходе исследования установлено, что на территории «Лосиного острова» в пределах мегаполиса обитают более 300 видов животных, произрастает более тысячи видов растений, причем обнаружены краснокнижные виды флоры и фауны», — рассказал Данилов-Данильян.

Ученый добавил, что результаты исследования говорят о низком воздействии человека на природу национального парка.

«Важно сохранить благоприятную среду для развития биоразнообразия территории, продолжить вести мониторинг состояния различных видов, поддержать редких представителей флоры и фауны. Такая работа будет полезна и для природы парка, и для науки в целом», — добавил он.

Кроме того, ученый поддержал создание «тихих зон» в московской части нацпарка, где природная среда будет находиться под защитой, а присутствие человека сведено к минимуму. Это поможет защитить обитателей «Лосиного острова», а также будет способствовать накоплению научных знаний и в целом будет полезно для экосистемы всего города и благополучия его жителей.