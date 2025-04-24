Санкт-Петербург, 24 апреля, 2025, 15:57 — ИА Регнум. В Сланцевском районе Ленинградской области проходит крупная операция по поиску мужчины, убившего полицейского в Кингисеппе, сообщает 47news.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«300 силовиков ищут в лесу под Сланцами подозреваемого в убийстве — 19-летнего Руслана Тимофеева. На месте находятся сотрудники полиции, Росгвардии, ФСБ и погранслужбы», — пишет интернет-издание.

Инцидент произошел 23 апреля. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых, находясь при исполнении служебных обязанностей, обратил внимание на прохожего, который был схож по приметам с разыскиваемым преступником.

При попытке задержания неизвестный нанес сотруднику полиции смертельный удар ножом в шею, после чего скрылся с места происшествия. Тогда для задержания преступника был оперативно поднят весь личный состав полиции Кингисеппского района.

Как передавало ИА Регнум, следственный комитет (СК) России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).